На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Выяснилось, на каких машинах ранее стояли номера дочери бандита Цапка

Номера на Mercedes дочери бандита Цапка до этого стояли на других машинах
true
true
true
close
anastasiyatsapok/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Государственный регистрационный знак (ГЗР) на автомобиле дочери бандита Сергея Цапка — Анастасии Оделин Феррер (Цапок) — ранее выдавался другим машинам, в том числе и отечественным. Такие данные содержатся в профильном сервисе «Номерограм» в анкете указанной машины, выяснила «Газета.Ru».

По данным сервиса, регистрационный номер «А230АА61Rus» в 2011 году был закреплен за четырехдверным купе Mercedes-Benz CLS-Class. Спустя пять лет после продажи машины номера перешли на тюнингованный внедорожник Lada Niva Legend. Затем перешли на купе Mercedes-Benz E-Class. Позже знак «А230АА61Rus» получил Mercedes-AMG GT, на котором Анастасия Цапок устроила ДТП.

До этого вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин заявил, что автомобильные номера на купе Mercedes-AMG GT дочери бандита Сергея Цапка стоят не менее 600 тыс. рублей.

Он добавил, что такие номера продают месяцами, спрос на них невелик. Если владелица попавшего в ДТП Mercedes-AMG GT продаст свою машину, номера можно будет оставить на сохранение и в дальнейшем повесить на новую машину.

28 сентября в поселке Николаевка Ростовской области дочь криминального авторитета Сергея Цапка Анастасия, управляя Mercedes-AMG GT, врезалась в дом. Было установлено, что черное купе проломило кирпичную стену дома, выбило окна и повисло в образовавшемся проломе.

Ранее появились новые фото Mercedes дочери бандита Цапка.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами