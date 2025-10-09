Выяснилось, на каких машинах ранее стояли номера дочери бандита Цапка

Номера на Mercedes дочери бандита Цапка до этого стояли на других машинах

Государственный регистрационный знак (ГЗР) на автомобиле дочери бандита Сергея Цапка — Анастасии Оделин Феррер (Цапок) — ранее выдавался другим машинам, в том числе и отечественным. Такие данные содержатся в профильном сервисе «Номерограм» в анкете указанной машины, выяснила «Газета.Ru».

По данным сервиса, регистрационный номер «А230АА61Rus» в 2011 году был закреплен за четырехдверным купе Mercedes-Benz CLS-Class. Спустя пять лет после продажи машины номера перешли на тюнингованный внедорожник Lada Niva Legend. Затем перешли на купе Mercedes-Benz E-Class. Позже знак «А230АА61Rus» получил Mercedes-AMG GT, на котором Анастасия Цапок устроила ДТП.

До этого вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин заявил, что автомобильные номера на купе Mercedes-AMG GT дочери бандита Сергея Цапка стоят не менее 600 тыс. рублей.

Он добавил, что такие номера продают месяцами, спрос на них невелик. Если владелица попавшего в ДТП Mercedes-AMG GT продаст свою машину, номера можно будет оставить на сохранение и в дальнейшем повесить на новую машину.

28 сентября в поселке Николаевка Ростовской области дочь криминального авторитета Сергея Цапка Анастасия, управляя Mercedes-AMG GT, врезалась в дом. Было установлено, что черное купе проломило кирпичную стену дома, выбило окна и повисло в образовавшемся проломе.

Ранее появились новые фото Mercedes дочери бандита Цапка.