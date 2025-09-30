На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Появились фото Mercedes AMG GT дочери бандита-убийцы Цапка

Газета.Ru публикует ранние фото Mercedes дочери бандита Цапка
true
true
true
close
nomerogram.ru

Ранние изображения Mercedes-AMG GT дочери бандита Сергея Цапка — Анастасии Цапок обнаружила «Газета.Ru» в сервисе «Номерограм», предоставляющем данные об эксплуатации подержанных автомобилей.

Судя по данным сервиса, автомобиль Mercedes-AMG GT 63 S 4matic выпущен в 2019 году. Первый раз машина была поставлена на учет в 2020 году. Спустя два года у нее появился новый владелец.

Автомобиль представляет собой купе черного цвета. Объем двигателя составляет 4.0 литра (639 л.с.).

close
nomerogram.ru

До этого 25-летняя Анастасия Цапок на Mercedes-AMG GT (cтоимостью примерно 20 млн рублей) заехала прямо в дом в селе Николаевка Ростовской области, пробив стену.

В салоне также находился молодой человек, по предварительным данным, он сын прокурора. Обоих отправили на медосвидетельствование.

В ноябре 2013 года Краснодарский краевой суд приговорил к пожизненному заключению трех подсудимых по делу банды из станицы Кущевская, включая предполагаемого лидера группировки Сергея Цапка. Еще трое обвиняемых получили от 19 до 20 лет лишения свободы.

Ранее были названы шесть самых разорительных ДТП для россиян.

