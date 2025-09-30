Появились фото Mercedes AMG GT дочери бандита-убийцы Цапка

Ранние изображения Mercedes-AMG GT дочери бандита Сергея Цапка — Анастасии Цапок обнаружила «Газета.Ru» в сервисе «Номерограм», предоставляющем данные об эксплуатации подержанных автомобилей.

Судя по данным сервиса, автомобиль Mercedes-AMG GT 63 S 4matic выпущен в 2019 году. Первый раз машина была поставлена на учет в 2020 году. Спустя два года у нее появился новый владелец.

Автомобиль представляет собой купе черного цвета. Объем двигателя составляет 4.0 литра (639 л.с.).

До этого 25-летняя Анастасия Цапок на Mercedes-AMG GT (cтоимостью примерно 20 млн рублей) заехала прямо в дом в селе Николаевка Ростовской области, пробив стену.

В салоне также находился молодой человек, по предварительным данным, он сын прокурора. Обоих отправили на медосвидетельствование.

В ноябре 2013 года Краснодарский краевой суд приговорил к пожизненному заключению трех подсудимых по делу банды из станицы Кущевская, включая предполагаемого лидера группировки Сергея Цапка. Еще трое обвиняемых получили от 19 до 20 лет лишения свободы.

