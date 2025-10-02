На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Названа сумма, за которую дочь бандита Цапка могла купить номера для своего Mercedes

Автоэксперт Шапарин: номера Mercedes-AMG GT дочери Цапка стоят около 600 тысяч рублей
Автомобильные номера на купе Mercedes-AMG GT дочери бандита Сергея Цапка стоят не менее 600 тыс. рублей, сообщил «Газете.Ru» вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.

«Цена автомобильных номеров складывается исключительно из желания отдельных продавцов и некоего их анализа рынка. Например, зеркальные номера — знаки, в которых цифры расположены симметрично, стоят 800 тыс. рублей. Такие, как на Mercedes-AMG GT, влетевшем в дом под Таганрогом, можно приобрести примерно за 600 тыс. рублей», — рассказал Шапарин.

Он добавил, что такие номера продают месяцами, спрос на них невелик. Если владелица попавшего в ДТП Mercedes-AMG GT продаст свою машину, номера можно будет положить на сохранение и в дальнейшем повесить на новую машину.

28 сентября в поселке Николаевка Ростовской области дочь бандита Сергея Цапка Анастасия, управляя Mercedes-AMG GT, врезалась в дом. На кадрах с места происшествия видно, что черное купе проломило кирпичную стену дома, выбило окна и повисло в образовавшемся проломе. Передняя часть машины оказалась в помещении.

Ранее были названы шесть самых разорительных ДТП для россиян.

