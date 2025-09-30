На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Дочь бандита Цапка управляла Mercedes AMG, протаранившим частный дом

Дочь бандита Цапка была за рулем Mercedes AMG, врезавшимся в дом
true
true
true

В Ростовской области дочь бандита Цапка управляла Mercedes AMG, который врезался дом. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

«В салоне — дети силовиков, за рулем — дочь знаменитого авторитета Цапка. Предварительно, все участники нелепой аварии были под веществами. Сын прокурора, а за рулем — наследница одного из самых страшных бандитов нового времени, Сергея Цапка», — говорится в сообщении.

По информации канала, инцидент произошел в поселке Николаевка. В результате произошедшего никто не пострадал, поскольку в доме никого не было: хозяева ушли в гости. Mercedes повредил две комнаты. После произошедшего, виновники ДТП угрожали очевидцам.

На кадрах с места происшествия видно, что черный кроссовер Mercedes-Benz проломил кирпичную стену дома, выбил окна и повис в образовавшемся проломе. Передняя часть машины оказалась в помещении. Ее задние колеса остались на земле. При этом у автомобиля была включена аварийная сигнализация.

Ранее «Жигули» с приморцем «разорвало на куски» в момент ДТП.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами