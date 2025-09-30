Дочь бандита Цапка управляла Mercedes AMG, протаранившим частный дом

Дочь бандита Цапка была за рулем Mercedes AMG, врезавшимся в дом

В Ростовской области дочь бандита Цапка управляла Mercedes AMG, который врезался дом. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

«В салоне — дети силовиков, за рулем — дочь знаменитого авторитета Цапка. Предварительно, все участники нелепой аварии были под веществами. Сын прокурора, а за рулем — наследница одного из самых страшных бандитов нового времени, Сергея Цапка», — говорится в сообщении.

По информации канала, инцидент произошел в поселке Николаевка. В результате произошедшего никто не пострадал, поскольку в доме никого не было: хозяева ушли в гости. Mercedes повредил две комнаты. После произошедшего, виновники ДТП угрожали очевидцам.

На кадрах с места происшествия видно, что черный кроссовер Mercedes-Benz проломил кирпичную стену дома, выбил окна и повис в образовавшемся проломе. Передняя часть машины оказалась в помещении. Ее задние колеса остались на земле. При этом у автомобиля была включена аварийная сигнализация.

