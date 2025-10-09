Северодвинец на скутере перелетел через машину в жестком ДТП, и это попало на видео

В Северодвинске на видео попало, как курьер на скутере перелетел через авто

В Северодвинске курьер на скутере подлетел в момент ДТП. Об этом сообщает Telegram-канал «Северодвинск».

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как скутер врезается в красный автомобиль, от удара водитель перелетает через транспорт и падает на проезжую часть.

По информации канала, водителю скутера не понадобилась помощь медиков. На место прибыли сотрудники правоохранительных органов, которые оформили ДТП. Также сообщается, что скутер получил серьезные повреждения: уцелел только мотор и колеса.

До этого в городе Петрозаводске Республики Карелии мотоциклист врезался в автомобиль. Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как байкер едет на большой скорости и врезается в автомобиль, от удара водитель подлетает в воздух, переворачивается и падает на проезжую часть.

По данным МВД Карелии, мотоциклист получил травмы, несовместимые с жизнью.

Кроме того, в городе Пушкино Московской области столкнулись Honda и каршеринг.

Ранее массовое ДТП на МКАД попало на видео.