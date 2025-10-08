На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Массовое ДТП на МКАД попало на видео

На МКАД на видео попало, как водитель устроил массовое ДТП с грузовиком
true
true
true

В Москве на МКАД автомобиль выехал на встречную полосу движения и устроил массовое ДТП. Об этом сообщает Telegram-канал «На МКАДе ДТП Москва».

«МКАД 4 км время 14:50 примерно 08.10.2025», — говорится в сообщении.

Видеорегистратор запечатлел инцидент. На кадрах видно, как белая машина выезжает на встречную полосу движения и врезается в автомобиль, который после сталкивается с грузовиком.

До этого сообщалось, что в Москве автомобиль экстренных медицинских служб попал в ДТП, когда доставлял пациента в больницу. На опубликованных в сети кадрах видно, как автомобиль экстренных служб выезжает на перекресток на запрещающий сигнал светофора, где его сбивает электробус.

ДТП произошло 2 октября. По информации Telegram-канала «Агентство «Москва», в результате аварии травмы получили водитель, фельдшер и пациент, которого везли в медицинское учреждение. Врачи осмотрели пострадавших. На кадрах с места ДТП заметно, что перевернутая скорая лежит на проезжей части, при этом рядом стоит поврежденный электробус.

Ранее лобовая авария произошла на Кутузовском проспекте в Москве.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами