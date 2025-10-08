Массовое ДТП на МКАД попало на видео

На МКАД на видео попало, как водитель устроил массовое ДТП с грузовиком

В Москве на МКАД автомобиль выехал на встречную полосу движения и устроил массовое ДТП. Об этом сообщает Telegram-канал «На МКАДе ДТП Москва».

«МКАД 4 км время 14:50 примерно 08.10.2025», — говорится в сообщении.

Видеорегистратор запечатлел инцидент. На кадрах видно, как белая машина выезжает на встречную полосу движения и врезается в автомобиль, который после сталкивается с грузовиком.

До этого сообщалось, что в Москве автомобиль экстренных медицинских служб попал в ДТП, когда доставлял пациента в больницу. На опубликованных в сети кадрах видно, как автомобиль экстренных служб выезжает на перекресток на запрещающий сигнал светофора, где его сбивает электробус.

ДТП произошло 2 октября. По информации Telegram-канала «Агентство «Москва», в результате аварии травмы получили водитель, фельдшер и пациент, которого везли в медицинское учреждение. Врачи осмотрели пострадавших. На кадрах с места ДТП заметно, что перевернутая скорая лежит на проезжей части, при этом рядом стоит поврежденный электробус.

