Видео: люди не выжили в жестком ДТП в Подмосковье

В Подмосковье на видео попали разбитые автомобили после кульбита

В городе Пушкино Московской области столкнулись Honda и каршеринг. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

«ДТП произошло рано утром — столкнулись Хонда и каршеринг, от удара каршеринг перевернулся. <...> Обстоятельства аварии устанавливаются», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели последствия ДТП. На кадрах видно, что на проезжей части стоит разбитый автомобиль. На опубликованной записи также заметно, что арендованная машина вылетела с дороги и перевернулась. Кроме того, в момент аварии автомобильные детали разлетелись по проезжей части.

По информации канала, в результате ДТП два человека получили травмы, несовместимые с жизнью.

До этого сообщалось, что в Красково семнадцатилетний подросток на багги сбил двух четырехлетних детей. Инцидент запечатлели камеры видеонаблюдения. ДТП произошло, когда дети перебегали через дорогу по пешеходному переходу на улице Карла Маркса при зеленом (для пешеходов) свете светофора.

Ранее массовое ДТП на МКАД попало на видео.