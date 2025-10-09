На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Карелии на видео попало, как байкер сделал сальто в последние секунды жизни

В Карелии на видео попал кульбит байкера после жесткого удара
В городе Петрозаводске Республики Карелии мотоциклист врезался в автомобиль. Об этом сообщает Telegram-канал Daily Карелия».

«Сегодня вечером на Карельском проспекте 36-летний мужчина на Yamaha влетел в поворачивавший налево ВАЗ-2107», — говорится в сообщении.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как байкер едет на большой скорости и врезается в автомобиль, от удара водитель подлетает в воздух, переворачивается и падает на проезжую часть.

По данным МВД Карелии, мотоциклист получил травмы, несовместимые с жизнью.

До этого сообщалось, что в городе Пушкино Московской области столкнулись Honda и каршеринг. Очевидцы запечатлели последствия ДТП. На кадрах видно, что на проезжей части стоит разбитый автомобиль. На опубликованной записи также заметно, что арендованная машина вылетела с дороги и перевернулась. Кроме того, в момент аварии автомобильные детали разлетелись по проезжей части.

Ранее массовое ДТП на МКАД попало на видео.

