Два лазурных автобуса сгорели за одну ночь в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге за одну ночь сгорели два лазурных автобуса
Пресс-служба прокуратуры Санкт-Петербурга

В Красногвардейском районе Петербурга за одну ночь сгорели два лазурных автобуса, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на местное ГУ МЧС.

Отмечается, что в 1:33 вторника, 7 октября, экстренные службы получили сигнал о возгорании по адресу: Екатерининский проспект, д. 3, к. 2. Потушить пожар усилиями 17 человек личного состава удалось к 2:05.

Огонь успел уничтожить сгораемые части автобусов. Пострадавших в результате инцидента нет.

Пассажирские автобусы в Санкт-Петербурге прозвали лазурными за характерный цвет.

Только в 2023 году в Санкт-Петербурге около 20 автобусов разных марок были уничтожены либо повреждены огнем. Отраслевые эксперты в беседе с «Газетой.Ru» рассказали, в чем реальная причина проблем «лазурного» транспорта Северной столицы и может ли она привести к серьезным ЧП.

Ранее группа компаний «Волгабас» устроила отзыв партии своих автобусов в Санкт-Петербурге. На предприятии проведут дополнительную проверку в целях повышения уровня систем безопасности автобусов совместно с организациями-эксплуатантами.

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Кирилл Поляков заявил что пассажирские автобусы массово горели из-за некачественного привода вентилятора.

Ранее в Петербурге сняли караван застрявших лазурных автобусов.

