В Санкт-Петербурге массово горят автобусы, но все делают вид, что это нормально

За последний год пожары в автобусах Санкт-Петербурга приобрели массовый характер, около 20 машин были уничтожены либо повреждены огнем. Иногда автобусы выходят из строя из-за курьезных поломок, как, например, недавний случай с вывалившимся на ходу мотором и трансмиссией. Заводы-изготовители сгоревшей и сломанной техники отказываются раскрывать причины инцидентов, не комментирует ситуацию Росстандарт, молчат перевозчики, а власти города заявляют, что техника в исправном состоянии. Чтобы понять, в чем реальная причина проблем «лазурного» транспорта Северной столицы и может ли она привести к серьезным ЧП, «Газета.Ru» обратилась к экспертам.

Только с начала лета в Санкт-Петербурге произошло как минимум пять случаев возгорания автобусов. Как рассказывал санкт-петербургский портал «Мегаполис», 4 июля был полностью уничтожен огнем автобус на Белградской улице. Ранее, 7 июня, в Стрельне у Константиновского дворца и 8-го числа на Кузнецовской улице возникали возгорания в рейсовых машинах в области моторного отсека, и в обоих случаях огонь удалось быстро потушить. Люди не пострадали.

26 июня полностью выгорел автобус на Ланском шоссе, писала «Фонтанка». До приезда пожарных водитель пытался справиться с возгорание сам, но огнетушитель закончился, и салон вспыхнул буквально за минуту, описывали картину произошедшего очевидцы. Всего, согласно открытым данным и публикациям в СМИ, в 2023 году в городе зафиксировано не менее девяти инцидентов, в 2022 году — восемь случаев.

Чтобы понять, почему проблема обрела хронический характер, «Газета.Ru» обратилась в пресс-службу администрации губернатора Санкт‑Петербурга. Там в ответ на запрос заявили, что инциденты с поломками и пожарами наземного пассажирского транспорта «не имеют никакого отношения к техническим характеристикам автобусов» и посоветовали обратиться непосредственно к перевозчику — ГУП «Пассажиравтотранс». Однако представители перевозчика перенаправили корреспондента «Газеты.Ru» с вопросами обратно в Смольный.

Поскольку на снимках с мест происшествий чаще всего фигурируют сгоревшие автобусы Минского автомобильного завода (МАЗ), «Газета.Ru» направила запрос и белорусскому автопроизводителю, — в чем причина возгораний и какие меры МАЗ собирается принять для устранения неполадок. Комментарий автозавод не предоставил.

В этом году в числе сгоревших машин в Санкт-Петербурге также были замечены автобусы российского производителя Volgabus: инциденты случились 25 января в Приморском районе и 27 июня на юге КАД.

Представители Volgabus заявили изданию, что провели проверку всех автобусов, работающих на городских маршрутах Петербурга. Впрочем, о причинах происшествий в компании предпочли не говорить.

«Все машины, которые выходят на линию, исправны, а инцидент с возгоранием автобуса на юге КАД носит единичный характер», – сообщили «Газете.Ru» в «Волгабас Групп».

На этой неделе с автобусом компании Volgabus произошел еще один резонансный случай — на перекрестке проспекта Стачек из моторного отсека прямо на ходу вывалился двигатель и коробка передач. В «Волгабас Групп» рассказали, что автобус не смог проехать перекресток из-за снятого асфальта — металлические крепления мотора повредились, хотя клиренс соответствует нормативам.

Сервисные службы в настоящее время занимаются восстановлением автобуса для его возвращения на маршрут, отметили в компании. Судя по VIN-номеру автобуса, он был выпущен в 2022 году.

«Автобусопад»

Чаще всего в Петербурге загораются автобусы МАЗа, реже — Volgabas, причем неполадки случаются не только в машинах с китайскими агрегатами, но и с немецкими моторами, рассказал «Газете.Ru» сотрудник профильного журнала по спецтехнике «Грузовик Пресс» Андрей Михайлов.

«Это напоминает то, что авиаторы называют самолетопадом, – когда катастрофы происходят одна за другой.

Главная причина – это летняя жара, при которой машины работают на пределе возможностей по части охлаждения. Как правило, большие 12-метровые автобусы горят из-за нарушения целостности шланга гидропривода вентилятора – срывает хомут, после чего мелкая масляная дисперсия распыляется на раскаленный коллектор», – объяснил механику возгорания эксперт.

По словам Михайлова, это наиболее частая причина возгорания любых больших газовых и дизельных автобусов Санкт-Петербурга.

С 2022 года в городе на Неве стартовала транспортная реформа, которая включает масштабное обновление автобусного парка. Госконтрактами были заложены жесткие сроки на поставку техники. Заводы отгружали автобусы в большой спешке и в условиях нехватки компонентов на фоне западных санкций, пояснил Михайлов. По его словам, проблема усугубляется низкой культурой использования автобусов у перевозчиков-частников и рядом проблем в эксплуатации муниципальных.

Дело в спешке

МАЗ выпускал автобусы в авральном режиме, поэтому из-за некачественной сборки возникают неполадки с техникой, соглашается главный редактор проекта «TransportSpb» Владислав Булгаков. По его словам,

отзывную кампанию автобусов Росстандарт проводить не станет.

«Перевозчикам и властям вообще это не нужно. Им нужно, чтобы автобусы нормально выходили на маршруты, и эксцессы не происходили. Питерские власти скажут вам: «Давайте посмотрим статистику пожаров и ДТП». Окажется, что все в пределах нормы, а ДТП стало меньше, и любой ПАЗ старого поколения окажется в разы опаснее, чем новая машина с системой пожаротушения двигателя», – говорит Булгаков.

Поскольку огненные ДТП в Санкт-Петербурге довольно часто происходят и с газовыми автобусами, «Газета.Ru» поговорила с экспертами транспортной отрасли, которые участвуют непосредственно в закупке таких машин в Москве и знакомы с их эксплуатацией. Один из собеседников издания на условиях анонимности рассказал, что большой взрыв в таких машинах не должен произойти. Однако из-за экстренного стравливания газа в баллонах, если языки пламени добрались до резервуаров газа, очаг возгорания может значительно увеличиться.

Уровень риска для жизни человека в общественном транспорте выше, чем в такси, отметил вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин.

«Тотальная экономия на технике всегда приводит к нештатным ситуациям, также вносятся изменения в конструкцию автобусов. Чаще всего на дизельных моторах удаляются сажевые фильтры, автобусы как кальмары ездят в черных облаках дыма.

Любые подобные изменения повышают риски нештатных ситуаций, возгораний и прочего», – заявил он.

По словам Шапарина, автобусы переоборудуют под использование сжатого или сжиженного газа с использованием контрафактной продукции, другая причина утечек газа связана с некачественным монтажом оборудования — из-за чего и происходят возгорания.

«Газета.Ru» направила вопросы в Росстандарт, который в рамках технического надзора уполномочен инициировать отзывные кампании автотранспорта, в пресс-службе ведомства не смогли предоставить комментарий.