Стало известно, почему массово горели «лазурные» автобусы в Петербурге

Пассажирские автобусы, которые в Санкт-Петербурге прозвали за цвет «лазурными», массово горели из-за некачественного привода вентилятора. Об этом сообщает «Деловой Петербург» со ссылкой на вице-губернатора Санкт-Петербурга Кирилла Полякова. По его словам, на текущем этапе автобусы уже оснащаются абсолютно другим типом привода.

«Он электрический, что полностью исключает все случаи вытекания масла, из–за которого происходило возгорание», — уточнил вице–губернатор.

Если раньше эта система поставлялась из–за рубежа, то теперь она отечественного производства, добавил он.

Только в 2023 году в Санкт-Петербурге около 20 автобусов разных марок были уничтожены либо повреждены огнем. Отраслевые эксперты в беседе с «Газетой.Ru» рассказали, в чем реальная причина проблем «лазурного» транспорта Северной столицы и может ли она привести к серьезным ЧП.

Ранее группа компаний «Волгабас» устроила отзыв партии своих автобусов в Санкт-Петербурге. На предприятии проведут дополнительную проверку в целях повышения уровня систем безопасности автобусов совместно с организациями-эксплуатантами.

Ранее во Владивостоке автобус заблокировал проезд спасателям во время пожара.