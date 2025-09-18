На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Петербурге сняли караван застрявших лазурных автобусов

В Петербурге сняли караван лазурных автобусов, которые застряли из-за ДТП
true
true
true
close
Telegram-канал «Mash на Мойке»

В Санкт-Петербурге на дороге образовался затор из лазурных автобусов. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

«Караван бирюзовых автобусов собрался в очередь на пересечении Невского с Исполкомской и заблокировал движение всем остальным авто. Все из-за коммерческого брата-автобуса, который на повороте притерся с Audi», — говорится в публикации.

На размещенных кадрах видно, что из-за аварии лазурные автобусы встали в пробку.

До этого сообщалось, что в Санкт-Петербурге мужчина сжег автомобиль Kia Sportage, чтобы отомстить бывшей жене. На кадрах, снятых очевидцем, видно, что иномарка горит на проезжей части, при этом пламя охватило машину полностью. По информации канала 112, когда прохожий решил помочь потушить горящий транспорт, петербуржец сообщил, что поджег автомобиль намеренно.

Ранее на МКАД на видео сняли последствия серьезного ДТП.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами