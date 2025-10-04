В Госдуме призвали изъять имущество дочери Цапка после ДТП

Имущество у дочери криминального авторитета Сергея Цапка необходимо изъять, сообщил в беседе с news.ru депутат Госдумы Виталий Милонов. По его словам, у девушки, проломившей стену жилого дома на своем Mercedes, не могло быть собственных источников дохода для покупки дорогостоящих активов.

«С чего вдруг она может получить такие средства? Понятно, что это кровавые деньги. Она ездит на кровавом автомобиле Mercedes, который пахнет бандитизмом <...>. Надо посмотреть все, что у них осталось, и все изъять у этой поганой семейки, — сказал Милонов.

Инцидент произошел 28 сентября в поселке Николаевка Ростовской области. Дочь бандита Сергея Цапка управляла Mercedes AMG, который врезался в дом. На кадрах с места происшествия видно, что черный кроссовер Mercedes-Benz проломил кирпичную стену дома, выбил окна и повис в образовавшемся проломе. Передняя часть машины оказалась в помещении.

В ноябре 2013 года Краснодарский краевой суд приговорил к пожизненному заключению трех подсудимых по делу банды из станицы Кущевская, включая предполагаемого лидера группировки Сергея Цапка. Еще трое обвиняемых получили от 19 до 20 лет лишения свободы.

