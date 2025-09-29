Автомобиль прилетел в окно дома под Таганрогом и разгромил две комнаты

В Ростовской области машина влетела в частный дом и разрушила две комнаты

В селе Николаевка под Таганрогом Ростовской области автомобиль влетел в окно жилого дома. Об этом сообщает Telegram-канал «Это Ростов новости».

«Молодой парень и его девушка-пассажирка не смогли объяснить, как так вышло. Машина разнесла две комнаты. По счастливой случайности, дома никого не было», — отмечается в публикации.

На кадрах с места происшествия видно, что черный кроссовер Mercedes-Benz проломил кирпичную стену дома, выбил окна и повис в образовавшемся проломе. Передняя часть машины оказалась в помещении. Ее задние колеса остались на земле. При этом у автомобиля была включена аварийная сигнализация.

