На видео попало, как дочь бандита Цапка на элитном Mercedes протаранила дом

Момент ДТП с дочерью криминального авторитета Сергея Цапка Анастасией попал на видео. Запись инцидента опубликовал Telegram-канал «112».

«Роскошный Mercedes-Benz AMG GT 63S 25-летней Анастасии Цапок слетел с дороги и на большой скорости разворотил постройку. Две комнаты оказались практически полностью разрушены», — отмечается в публикации.

На кадрах с камеры наблюдения видно, что автомобиль выехал на обочину, сломал забор палисадника и врезался в дом. После удара на нем включилась аварийная сигнализация. Перед появлением машины в кадре слышен нарастающий гул мотора, а затем визг тормозов.

До этого эксперт оценил состояние автомобиля после ДТП и возможность его восстановления.

Об инциденте с дочерью Сергея Цапка подробно писала «Газета.Ru».

Ранее стало известно, как отличаются данные о стоимости запчастей у страховых компаний и РСА.