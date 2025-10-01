На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стало известно о состоянии Mercedes AMG GT дочери бандита Цапка

Автоэксперт Гуляев: Mercedes AMG GT дочери Цапка не подлежит восстановлению
anastasiyatsapok/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Дочери криминального авторитета Сергея Цапка Анастасии, которая протаранила на Mercedes жилой дом под Таганрогом, скорее всего, нет смысла восстанавливать автомобиль, так как он разбит. Об этом в беседе с aif.ru заявил автоэксперт Роман Гуляев. По его словам, для ремонта понадобятся очень специфические детали, которых нет в России.

«Наверное, смысла ремонтировать автомобиль уже нет. Только продать годные остатки машины на разборку задешево и закончить отношения с этим Mercedes», — сказал автоэксперт.

До этого 25-летняя Анастасия Цапок на Mercedes-AMG GT (cтоимостью примерно 20 млн рублей) заехала прямо в дом в селе Николаевка Ростовской области, пробив стену.

В салоне также находился молодой человек, по предварительным данным, он сын прокурора. Обоих отправили на медосвидетельствование.

В ноябре 2013 года Краснодарский краевой суд приговорил к пожизненному заключению трех подсудимых по делу банды из станицы Кущевская, включая предполагаемого лидера группировки Сергея Цапка. Еще трое обвиняемых получили от 19 до 20 лет лишения свободы.

Ранее были названы шесть самых разорительных ДТП для россиян.

