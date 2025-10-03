Мухлюют с расчетами: страховщики занизили цены на запчасти для выплат по ОСАГО

У страховщиков и РСА разошлись цены по выплатам за ОСАГО при ДТП

Средняя стоимость запчастей для кузовного ремонта в России выросла в 2025 году до 20%, рассказали «Газете.Ru» представители страховых компаний. В то же время в справочниках Российского союза автостраховщиков (РСА), по которым рассчитывается возмещение по ОСАГО, подорожание запчастей фиксируется на мизерные 0,5-1,9%. В том, как не сошлись цифры у страховщиков и их гегемона, разбиралась «Газета.Ru».

Рост цен на запасные части для кузовного ремонта автомобилей составил до 20% в 2025 году, рассказали «Газете.Ru» опрошенные представители страховых компаний.

«В I квартале 2025 года цены на услуги по ремонту и техническому обслуживанию выросли в диапазоне от 10% до 35%, по итогам первого полугодия 2025 года средняя стоимость выросла на 15%, если сравнивать цены с аналогичным периодом прошлого года. Для китайских автомобилей произошло подорожание на 33%, для корейских — на 22%, а для российских — на 19%», — сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе страховой компании «Согласие».

На рост цен влияют, в том числе, удорожание затрат на международную логистику, высокая инфляция, рост налоговой и другой финансовой нагрузки в автобизнесе. Средняя стоимость услуг ремонта в 2025 году выросла на 15–25% по отношению к прошлому году, добавили в компании.

«Рост стоимости ремонта легковых автомобилей за 9 месяцев 2025 года составил 15–20% по сравнению с аналогичными показателями предыдущего периода.

Эта тенденция обусловлена несколькими факторами», — рассказал «Газете.Ru» замгендиректора «Абсолют Страхование» Игорь Люкин.

Основной причиной является рост цен на запчасти, увеличение стоимости лакокрасочных материалов, а также повышение стоимости ремонтных работ в автосервисах, добавил он.

«Цены на запчасти выросли в 2025 году в среднем на 20–30%,

при этом для премиальных брендов, таких как Audi, Mercedes-Benz, BMW и Porsche некоторые запчасти подорожали почти в 2 раза. Срок поставки в том числе влияет на стоимость — если деталь нужна в течение двух недель, цена может существенно вырасти», — рассказали «Газете.Ru» в пресс-службе «Совкомбанк Страхования».

В этой страховой компании подорожание автомобильных деталей связывают с санкциями, дефицитом оригинальных комплектующих, колебаниями валютных курсов, сбоями в логистике и ростом себестоимости производства. В «Ренессанс Страховании» рассказали о росте цен на автозапчасти Geely (на 16% с начала года), Kia (14%), Hyundai (8%), Lada (6%) и Renault (17%).

В «Росгосстрахе» зафиксировали наибольший рост цен на запчасти для ремонта европейских автомобилей после ДТП — до 20-40%, по китайским фиксируют повышение на 4-12%. В «РЕСО-Гарантии» тоже говорят о подражании деталей Geely и Belgee (на 23%), Kia (+15%), УАЗ (+14%), Honda (+13%) и BMW (+12%). Снижение цен произошло у Skoda, Land Rover, Peugeot и Porsche, уточнили в страховой.

Реальные цены

Парадокс заключается в том, что профобъединение страховщиков — Российский союза автостраховщиков, — который отвечает за составление официальных справочников расчета ущерба по ОСАГО, всех этих подорожаний не видит. В системе ОСАГО цены для выплат страхователям на ремонт их машин на протяжении 2025 года демонстрируют удивительную стабильность.

С декабря 2024-го по сентябрь 2025 года, стоимость в справочнике индексировалась четыре раза, но в среднем на 0,5% и однажды на 1,9%.

Чтобы понять логику РСА, по которой реальные цены на запчасти растут, а в справочниках для выплат россиянам они не повышаются, «Газета.Ru» обратилась за разъяснением непосредственно в союз автостраховщиков. Кроме того, нужно учитывать, что сейчас по ОСАГО компенсации россиянам почти в 95% случаев производится деньгами, калькуляции для расчета цен на поврежденные в ДТП детали страховщики делают на основе «недооцененного» справочника РСА.

«Цены в справочнике — это реальные цены,

которые были собраны на рынке и обработаны статистическими методами, которые для каждой детали позволяют выделить наиболее часто встречающуюся цену из всех цен на эту деталь и на аналоги этой детали. Именно такой способ формирования средней цены дает значение, наиболее соответствующее запросам автовладельцев и ремонтных организаций», — указали в РСА в ответ на запрос Газеты.Ru.

В РСА пояснили, что справочник средних цен на запасные части формируется союзом в строгом соответствии с Единой методикой, утвержденной Банком России. «Газета.Ru» обратилась с аналогичным вопросом и в Центробанк, но там заявили, что не готовы обсуждать сторонние данные.

«Банк России не комментирует исследования третьих лиц,

в том числе анализ динамики тех или иных показателей, проведенный отдельными участниками рынка. Как правило, каждый из них в основу анализа закладывает те данные, которые получил в процессе работы. Вполне естественно, что такие данные у каждого из них свои. Ведь в ДТП участвуют разные автомобили, и повреждаются различные запчасти (одни чаще, другие значительно реже)», — сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе регулятора.

Справочник средних цен запчастей, используемый для расчетов страховых выплат, отражает общую картину по рынку в целом без учета индивидуальной специфики отдельных его участников, в силу этого обстоятельства динамика цен на запчасти в соответствии со справочником и по данным анализа отдельных компаний, может отличаться, указали в ЦБ.

В РСА также добавили, что по каждой цене в справочнике может быть сформирован отчет, из которого ясно видно, какие именно цены из каких именно прайс-листов сформировали выборку цен, и какая цена в этой выборке встречается чаще всего. «Газета.Ru» задала прямой вопрос о вероятности систематического занижения цен на запчасти в справочниках для получения необоснованной выгоды , на что получила прямой ответ от профсообщества страховщиков:

«Никакой «выгоды» здесь не возникает,

поскольку страховые выплаты идут именно по рыночным ценам, за ремонт в СТО страховщик платит ровно столько, сколько это стоит», — сообщили в РСА.

«Цены занижены кратно»

По мнению вице-президента «Национального автомобильного союза» (НАС) Антона Шапарина, между справочниками запчастей РСА и реальной рыночной стоимостью деталей нет никакой реальной связи.

«Стоимость запчастей в справочниках занижена кратно по большей части ходовых позиций, и мы понимаем, зачем это делается: для того, чтобы занизить расчет и, соответственно, выплату», — заявил Шапарин «Газете.Ru».

К глубокому сожалению, ситуация с ОСАГО приводит к тому, что, например, в Ингушетии меньше 30% автомобилей застрахованы по ОСАГО, в других субъектах ситуация также тяжелая, добавил он. Нынешнее положение вещей в системе ОСАГО ведет к повышению количества незастрахованных автомобилистов, росту числа ДТП с водителями без страховки и судебных исков, предупредил Шапарин.

«Мы можем смело констатировать, что люди видят, что им ничего особо не заплатят,

на ремонт им не хватит, а тариф растет и для целых категорий автомобилистов тариф ОСАГО неподъемно высокий: прежде всего для молодых водителей», — отметил вице-президент НАС.

Стоимость запчастей в единых справочниках, по которым рассчитывается возмещение по ОСАГО, всегда была заниженной, кроме того, денежная выплата рассчитывается еще и с учетом износа деталей, напоминает адвокат автомобильного движения «Свобода выбора» Сергей Радько.

«Возмещения по ОСАГО, по-моему, не хватает на ремонт с самого начала действия ОСАГО,

и оно все меньше и меньше отражает стоимость ремонта. Такое положение вещей для страховщиков выгодно, потому что для возмещения по ОСАГО они пользуются справочниками, которые не отражают и, пожалуй, никогда не отражали реальную стоимость», — сказал Радько «Газете.Ru».

Возмещение в виде организации ремонта для страховщиков, напротив, невыгодно, потому что тогда им приходится оплачивать новые запчасти для ремонта по ОСАГО и для ремонта по каско, добавил адвокат. По его словам, для взыскания разницы между выплаченным возмещением и реальной стоимостью ремонта автовладельцы вынуждены ходить по судам, и на такой судебный процесс уходит не менее полугода .

«А ведь ОСАГО преподносилось как способ избежать такой необходимости. При этом и виновник ДТП страдает, потому что он рассчитывает, что страховка покроет большую часть ущерба, но этого не происходит и он вынужден платить», — заключил Радько.

Антон Шапарин из НАС в качестве удачного примера работы системы ОСАГО приводит Белоруссию, где возмещение гораздо выше.

«В Белоруссии тарифы в разы ниже, а выплаты – до €10 тыс.,

и проблем с плохими расчетами, недоверием людей просто нет. Система при этом прибыльная. Просто, наверное, она не приносит таких сверхприбылей, как в России, где страховые компании год за годом декларируют самый успешный год в своей истории. У них каждый год рекордные прибыли», — заключил Шапарин.