Угрожали поставить на колени: дочка главаря Цапков с сыном прокурора устроила VIP-ДTП

Baza: спутник Анастасии Цапок похвалил и поцеловал ее после пьяного ДТП на Mercedes

В Ростовской области Анастасия Цапок — дочь криминального авторитета Сергея Цапка — стала виновницей жесткого ДТП. В пьяном состоянии девушка на Mercedes AMG GT за 20 млн рублей на бешеной скорости влетела в частный дом, где находился пенсионер. Вместе с ней в салоне иномарки сидел сын прокурора Таганрога. Сразу после VIP-ДТП «золотая молодежь» начала давить на свидетелей и гаишников, угрожая связями в прокуратуре. Сотрудников ГИБДД пообещали «поставить на колени» в случае проблем. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

В селе Николаевка под Таганрогом Ростовской области Mercedes-Benz влетел в частный дом и разнес две комнаты, сообщали местные Telegram-каналы 29 сентября. На следующий день Telegram-канал 112 сообщил, что за рулем иномарки была Анастасия Цапок — дочь бандита-убийцы Сергея Цапка, скончавшегося в СИЗО после приговора к пожизненному заключению за жестокие убийства в станице Кущевской.

Вместе с Цапок в салоне, по предварительным данным, находился ее молодой человек — сын прокурора Таганрога , выяснила Baza.

На кадрах с места происшествия видно, что черный Mercedes GT63 стоимостью свыше 20 млн рублей проломил кирпичную стену дома, выбил окна и повис в образовавшемся проломе — передняя часть машины оказалась в помещении. По данным Telegram-канала SHOT, девушка ехала на нем со скоростью 136 км/ч при допустимой 60 км/ч.

«В момент происшествия в доме находился пенсионер.

Когда автомобиль дочери Цапка врезался в стену, мужчина был на кухне и не пострадал», — сообщает издание.

Очевидцы говорят, что молодые люди вели себя странно, не могли объяснить причину аварии и, судя по всему, находились «под веществами», пишет Telegram-канал Mash. Также по данным паблика, Анастасия Цапок угрожала «позорными увольнениями» и другими проблемами сотрудникам ГИБДД, прибывшим на место ДТП. Сын прокурора грозил поставить гаишников на колени, утверждают журналисты издания.

«Малышка, ты так классно ехала» — первое, что сказал парень с пассажирского кресла Анастасии Цапок. После этого он подошел к ней и поцеловал», — рассказали Telegram-каналу Baza очевидцы.

Цапок и ее спутника отправили на медосвидетельствование. Оно показало, что девушка находилась в нетрезвом состоянии.

О возможном наличии в ее крови наркотических веществ пока неизвестно. На девушку оформили административное дело по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ (нетрезвое вождение) — ей грозит лишение прав на срок до двух лет.

Также Цапок должна будет отдать за ДТП около 5 млн рублей на восстановление авто и ремонт дома. Однако сумма может вырасти, если частный дом признают аварийным — тогда его придется сносить. На это уйдет минимум 6 млн рублей, подсчитал Mash.

«Не меньше 3 млн уйдет на восстановление авто — в теории, «Мерс» могли списать, а каско — покрыло бы стоимость. Но наследница криминального авторитета в момент ДТП была пьяна — это подтвердила экспертиза. Значит — восстанавливать авто придется за свой счет», — сообщает канал.

Что известно про дочь главаря убийц Кущёвки

Анастасии Цапок 25 лет, в 2021 году она сменила фамилию отца на девичью своей матери — Оделин-Феррер, узнал Telegram-канал SHOT. До ДТП у девушки было около 200 штрафов, большинство — за превышение скорости.

Премиальный Mercedes-Benz девушка получила в подарок на совершеннолетие. По данным «Газеты.Ru», автомобиль, на котором Цапок попала в ДТП, был выпущен в 2019 году. Первый раз машина была поставлена на учет в 2020 году. Спустя два года у нее появился новый владелец. Купе черного цвета оснащено мотором 4.0 литра (639 л.с.).

Дочка криминального авторитета много путешествует, отдыхает в Дубае и на Канарских островах. При этом девушка останавливается только в отелях класса люкс.

«Несколько лет назад девушка стала хозяйкой львенка, стоимость зверя примерно 80 тыс. рублей. Несмотря на богатое наследство, которое оставил дочери Сергей Цапок, этой весной Настя брала микрозаймы. Официально девушка не работала. Как нам стало известно, Настя состоит в ростовских чатиках по впискам и тусовкам 18+, поискам парней», — пишет SHOT.

Кто такой Сергей Цапок

Сергей Цапок — известный криминальный авторитет из станицы Кущевская Краснодарского края. Его банда орудовала в станице более десяти лет — с 1998 по 2010 год. За это время участники организованной преступной группировки убили по крайней мере 19 человек, следует из ранее опубликованных материалов уголовного дела. После расправы над семьей фермера Сервера Аметова в 2010 году, в которой были убиты 12 человек, бандитов арестовали и приговорили к длительным срокам лишения свободы.

Сам Цапок старший скончался от инсульта в СИЗО Краснодара в 2014 году. Летом 2025 года сообщалось, что сожительница Цапка попыталась снять арест со своих трех автомобилей через суд.

Суммарная стоимость трех машин (Audi Q7, Audi A8 и Nissan X-Trail) на вторичном рынке оценивается в 2 млн рублей. На них был наложен запрет на регистрационные действия в ходе уголовного дела, возбужденного в том числе в отношении Цапка.

Судя по документам, ограничение на имущество сожительницы бандита — Анжелы Марии Оделин-Феррер — было наложено из-за ошибочного основания, что она — его законная супруга.

Источник РИА «Новости» в правоохранительных органах утверждает, что девушка устроившая ДТП под Таганрогом не является дочерью криминального авторитета Сергея Цапка.