В Госдуме рассказали, когда в России снизятся цены на бензин

Депутат Ананских посоветовал обращаться в ФАС из-за роста цен на топливо
Константин Михальчевский/РИА Новости

Решение правительства России продлить запрет на экспорт бензина поможет снизить цены в ближайшее время, заявил «Газете.Ru» зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских.

«Безусловно, снизит. Достаточно большой объем продукции шел за границу. Конечно, это было выгодно производителям. Но на сегодняшний день [стоит] задача стабилизировать рынок внутри, чтобы у нас было достаточное количество [топлива] во всех субъектах. Совершенно правильно и оперативно [правительство] запретило вывоз нефтепродуктов — это скажется на стабилизации рынка», — сказал он.

Депутат отметил, что ФАС работает над снижением цен на топливо на внутреннем рынке.

«В некоторых субъектах цены поднялись выше стандартных из-за неправильных действий автозаправочных станций. Проблема [нехватки топлива] есть, там несколько [причин]: и ремонты НПЗ, и посевная [деятельность], уменьшение производительности НПЗ из-за атак с Украины. Все это вместе сказалось на определенных проблемах с бензином. Ситуация в обозримом будущем — две-три недели — должна стабилизироваться. Цена должна пойти вниз», — сказал он.

Ананских посоветовал россиянам, которые столкнулись с необоснованным повышением цен на бензин, фиксировать нарушения со стороны АЗС и направлять обращения в ФАС.

«Безусловно, там, где происходит рост [цен], нужно делать запросы в ФАС. И ФАС будет по этому поводу реагировать», — сказал он.

Россияне столкнулись с «ощутимым» ростом цен в августе — сентябре 2025 года. Цены повысились в регионах ЦФО, Крыму и Приморском крае, сообщали СМИ. В разговоре с «Газетой.Ru» в конце августа 2025 года местный житель Спасска-Дальнего Тихон рассказывал об «огромных очередях» на заправках. В Госдуме тогда объясняли рост ударами ВСУ на нефтеперерабатывающие заводы и необходимостью модернизации инфраструктуры в отрасли переработки топлива.

Ранее был назван размер среднего чека за топливо в России.

