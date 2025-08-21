«Заправляться тяжело»: в Приморье пожаловались на трехчасовые очереди на АЗС

В Приморье рассказали, что владельцы машин по три часа стоят в очередях за бензином

Жители Спасска-Дальнего в Приморском крае столкнулись с большими очередями на заправках, в местном министерстве энергетики объяснили проблему действиями самих жителей. Спассчанин Тихон в комментарии «Газете.Ru» рассказал, что проблемы с бензином начались еще в середине августа — и претензий властей он не понимает.

«Сначала не понимали, что это проблема. Скажем так, неделю назад сначала пропал 95-й бензин, почему-то был только 92-й, поэтому мы думали, что это просто какие-то неполадки или ограничения. Заправляться тяжело — для этого нужно простоять в очереди, может даже не один час. И то если есть бензин. Вчера поехал, хотел заправиться, где есть. В нашем городе Спасске-Дальнем не было после обеда ни на одной заправке вообще никакого бензина», — сказал он.

Тихон добавил, что цена на топливо стала «значительно выше». По его словам, на длину очередей влияет цена.

«Сегодня был только 92-й, и на этих заправках цена значительно выше — рублей на 7—10, чем на сетевой заправке. Где цена больше, очередь меньше. Сегодня привезли бензин, я смотрю, почему-то там был или 95-й, или 92-й, там большие очереди. И простоять [придется], наверное, не меньше часа-двух. Знакомая стояла ночью три часа [в очереди, чтобы заправиться]», — сказал он.

Спассчанин также ответил, увеличился ли турпоток в регион — через Спасск-Дальний проходит федеральная трасса от Хабаровска до Владивостока. По его словам, туристов значительно больше не стало.

«Они едут мимо Спасска-Дальнего, на моря, в основном — Хабаровский край [едет во Владивосток], Амурская область к нам всегда приезжает в этот сезон на море отдыхать. Ну, может быть, и увеличился. Сказать, что сильно — я не скажу. Обычно судим по трассе: в принципе, такое же количество машин, как всегда, идут поток. Особо непонятно, увеличился он или нет», — сказал он.

Тихон оценил и слова министра энергетики Приморского края о вине жителей в большом спросе на топливо.

«Местные жители не согласны с этим обвинением. Не знаю, обижаются, не обижаются — несогласие проявляют. Я не видел, чтоб прям все с канистрами бегали: машины подъезжают, ни одной канистры я не увидел. Подъезжают, заправляют в бак, до полного — и все», — сказал он.

СМИ до этого сообщили о больших очередях автомобилистов на АЗС в Спасском районе Приморского края. Цены на бензин выросли, и жители разных районов региона стоят в очередях, чтобы заправить автомобили. Власти прокомментировали ситуацию и заявили, что местные жители «создают искусственный ажиотаж», когда видят бензовоз. Министр энергетики региона Елена Шиш призвала жителей Приморья «проявить сознательность» и не наливать топливо в канистры после заправки машины. Также она заявила, что в регионе стало больше туристов.

