Назван размер среднего чека за топливо в России

В России средний чек за топливо на АЗС составил 1,5 тысячи рублей
Евгений Одиноков/РИА «Новости»

В России выросла сумма среднего чека на топливо при заправке на АЗС, сообщает auto.mail.ru со ссылкой на исследование банка «Русский стандарт».

«Если за 100% принять общее число платежей в категориях «АЗС», «Покупки автозапчастей», «Автомойки», «Паркинг» и «Автосервис, то безусловный лидер здесь — услуги автозаправочных станций. Их доля с января по сентябрь составила 68%. А средний чек платежа на АЗС в этом году вырос до 1 523 рублей с 1 464 рублей годом ранее», — сообщает канал.

Таким образом, средний чек за топливо на АЗС за 9 месяцев 2025 года вырос на 4%.

До этого вице-премьер Александр Новак поручил ведомствам проработать предложение Российского топливного союза (РТС) отказаться от сдерживания роста цен на АЗС уровнем потребительской инфляции. Данное распоряжение распространяется на Минэкономразвития, Минэнерго, Минфин, Федеральную антимонопольную службу (ФАС) и Росстат.

Предлагается ограничивать рост розничных цен на топливо по широкому композитному индексу, учитывая при этом, помимо инфляции, кредитую нагрузку отрасли, динамику минимальной и средней зарплаты, а также увеличение тарифов и рост стоимости обновления основных средств (модернизация, ремонты, кадровая ротация и т.д).

Ранее на Ставрополье возникли перебои с бензином на АЗС.

