«Это же бизнес»: в Госдуме объяснили рост цен на нефть в Приморском крае

Депутат Селезнев: проблема с ценами на нефть на контроле у правительства, но быстро не решится

Жители Спасска-Дальнего в Приморском крае пожаловались на ситуацию с топливом в регионе: цены на нефть выросли и, чтобы заправить автомобиль, нужно отстоять «трехчасовую очередь». Зампред комитета Госдумы по энергетике Валерий Селезнев в разговоре с «Газетой.Ru» заявил, что на Дальнем Востоке «особо острая» ситуация с бензином, она находится на контроле у правительства — но быстро ее не устранить.

«Ситуация находится, конечно же, под контролем правительства, но я не думаю, что ее можно быстро устранить. Проблемы, которые привели к этой ситуации, накапливались слишком долго. Есть часть проблем, которые не зависят от планирования: в связи с определенными обстоятельствами — внеплановые ремонты НПЗ (нефтеперерабатывающих заводов. — «Газета.Ru»). Систему взаимоотношений топливного рынка необходимо менять — в позапрошлом году по дизельному топливу возникла ситуация. [В этом году уже] по бензину, когда биржевые цены выше розничных», — сказал он.

По словам депутата, для вертикально интегрированных нефтяных компаний эти проблемы «не так страшны», потому что они, имея сеть автозаправочных станций, «могут какое-то время работать с нулевой или отрицательной рентабельностью». Однако в отдаленных местах, которые «не очень интересны» сетевым компаниям, основными поставщиками топлива являются независимые АЗС.

«[Независимые АЗС] несут функцию фактически единственного поставщика топлива для населения. И население, естественно, туда обращается, но [независимые АЗС] не могут, закупаясь по ценам на опте выше, чем в рознице, затем продавать себе в убыток. Это же бизнес», — сказал он.

Селезнев считает, что России нужно больше производить нефти, а для этого необходимо улучшить защиту НПЗ и модернизировать технологии.

«Чтобы больше производить, надо, чтобы меньше было внеплановых ремонтов. Для того, чтобы внеплановых было меньше, надо усилить, скажем так, технологии защищенности НПЗ. Дальше надо в срочном порядке модернизировать имеющиеся мощности, развивать. Эта ситуация возникает в период активных летних отпусков, в летний период подготовки к посевным [работам]. Мы, партия ЛДПР, предлагаем временно установить ограничения на цену. И бюджетировать из федеральных ресурсов разницу стоимости. Если кто-то вынужден работать себе в убыток – то [надо] покрывать [расходы], чтобы не погубить бизнес автозаправочных станций», — сказал он.

До этого житель Спасска-Дальнего Тихон рассказал «Газете.Ru» о «трехчасовых очередях» на АЗС и росте цен на бензин. Власти прокомментировали ситуацию и заявили, что местные жители «создают искусственный ажиотаж», когда видят бензовоз. Министр энергетики региона Елена Шиш призвала жителей Приморья «проявить сознательность» и не наливать топливо в канистры после заправки машины.

Ранее в Минэнерго высказались о запрете экспорта бензина из РФ.