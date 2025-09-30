СМИ назвали домыслами участие дочери бандита Цапка в ДТП в Ростовской области

РИА Новости: данные об участии дочери Цапка в ДТП в Таганроге являются домыслами

Информация, согласно которой дочь криминального авторитета Сергея Цапка участвовала в ДТП под Таганрогом, является домыслами. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Чистой воды домыслы. Никакое родство не подтверждается. Девушка была за рулем, факт ДТП есть, Госавтоинспекция дала официальный комментарий по нему. Но фамилия там явно не Цапок. Может, она и родственница, но у виновницы ДТП двойная фамилия, достаточно экзотическая», — сказал собеседник агентства.

Источник добавил, что в правоохранительной системе нет человека с фамилией прокурора, которым угрожал один из участников ДТП, назвавший себя его сыном.

Инцидент произошел 28 сентября. Дочь бандита Сергея Цапка управляла Mercedes AMG, который врезался в дом. На кадрах с места происшествия видно, что черный кроссовер Mercedes-Benz проломил кирпичную стену дома, выбил окна и повис в образовавшемся проломе. Передняя часть машины оказалась в помещении. Ее задние колеса остались на земле. При этом у автомобиля была включена аварийная сигнализация.

