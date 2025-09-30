На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стало известно, сколько заплатит дочь бандита за таран дома в Ростовской области

Mash: дочь бандита Сергея Цапка заплатит 5 млн рублей после жесткого ДТП с домом
Анастасия Цапок, дочь бандита Сергея Цапка, должна будет заплатить ущерб в размере пяти млн рублей после ДТП с домом. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

«Если экспертиза признает протараненное жилье аварийным, его придется сносить и строить заново — а это уже шесть млн. Минимум. Не меньше трех млн уйдет на восстановление авто — в теории, «Мерс» могли списать, а КАСКО — покрыло бы стоимость. Но наследница криминального авторитета в момент ДТП была пьяна — это подтвердила экспертиза. Значит — восстанавливать авто придется за свой счет», — говорится в сообщении.

По информации канала, в результате произошедшего Mercedes 2019 года выпуска стоимостью около 10 млн рублей получил серьезные повреждения: «разбит полностью». Теперь у владелицы есть выбор: Анастасия может восстановить автомобиль, заплатив при этом три млн рублей, или продать поврежденный транспорт и купить новый.

Инцидент произошел 28 сентября. Дочь бандита за рулем Mercedes AMG на большой скорости врезалась в дом.

Ранее раскрыли подробности жизни дочери бандита, влетевшей на авто в дом.

