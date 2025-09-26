Следователи проверят версию диверсии после столкновения грузовика и поезда в Смоленской области

Следователи рассматривают версию диверсии после столкновения грузовика с товарным поездом в Смоленской области, сообщает Telegram-канал Baza.

«Во время допроса члены локомотивной бригады рассказали, что фура целенаправленно выехала на оборудованный светофором переезд прямо перед составом. <...> Поезд регулярно в одно и то же время перевозил топливо — рассчитать, в какое время состав появится на переезде, сложности не представляло», — сообщает канал.

Сейчас следователи отрабатывают версию — восстанавливается маршрут передвижения водителя грузовика, устанавливается точка выезда, опрашиваются знакомые.

Утром 26 сентября Главное управление МЧС РФ по Смоленской области сообщило, что в районе железнодорожной станции Рыжиково грузовой поезд столкнулся с большегрузным автомобилем. В результате загорелись несколько вагонов. На место происшествия направили более 40 сотрудников экстренных служб и 10 единиц техники. Кроме того, в ликвидации последствий ЧП задействовали пожарный и восстановительный поезда.

Позднее в МЧС РФ уточнили, что огонь охватил шесть цистерн с ГСМ.

Позже стало известно, что, по предварительным данным, водителя фуры спасти не удалось. Возбуждено уголовное дело. Организован комплекс следственных действий, направленных на установление обстоятельств произошедшего.

Ранее в Ленинградской области грузовой поезд протаранил туристический автобус с паломниками.