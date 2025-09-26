Водитель фуры, столкнувшейся с поездом под Смоленском, по предварительным данным, погиб

СК: предварительно, водитель фуры, столкнувшейся с поездом под Смоленском, погиб

По предварительным данным, водитель фуры, столкнувшейся с поездом под Смоленском, погиб. Об этом сообщила пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

«В результате происшествия произошел сход вагонов с возгоранием. Предварительно, водитель фуры погиб», — сказано в сообщении.

Следствие установило, что 26 сентября на железнодорожном переезде, расположенном на 439 км перегона Рудня-Голынки, в результате выезда большегрузного автомобиля на запрещающий сигнал произошло столкновение с грузовым поездом. В результате происшествия произошел сход вагонов с возгоранием.

Возбуждено уголовное дело. Организован комплекс следственных действий, направленных на установление обстоятельств произошедшего.

Предварительно, с рельсов сошли локомотив и 18 вагонов с бензином. При столкновении пострадала локомотивная бригада. В связи с ДТП Белорусская железная дорога сообщила об отмене ряда поездов в Россию.

Ранее сообщалось, что пожар на железной дороге под Смоленском угрожает вагонам с пиломатериалами.