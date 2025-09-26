Вагоны загорелись после столкновения грузового поезда с автомобилем в Смоленской области

Под Смоленском вагоны загорелись после столкновения поезда с автомобилем

Грузовой поезд столкнулся с автомобилем в Смоленской области. Загорелись несколько вагонов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по региону.

«Пожарно-спасательные подразделения работают на месте - на ж/д переезде в районе станции Рыжиково Руднянского округа. По предварительной информации, около 8 часов утра произошло столкновение грузового поезда и большегрузного автомобиля, в результате чего загорелись несколько вагонов, производится тушение», - говорится в сообщении.

В МЧС России отметили, что в ликвидации задействованы более 40 специалистов и 10 единиц техники. На место выдвинулись пожарный и восстановительный поезда.

О пострадавших не сообщается.

До этого в Ленинградской области грузовой поезд протаранил туристический автобус с паломниками, выехавший на переезд. В результате ДТП пострадали 16 человек, одного спасти не удалось. По данным ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, в ДТП получила несовместимые с жизнью травмы 68-летняя женщина. В полиции уточнили, что авария произошла на 254-м километре Мурманского шоссе в 6:21 утра. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Также, 12 августа в Тульской области поезд врезался в грузовик, остановившийся на путях.

Точную причину остановку транспорта на путях не установили. В пресс-службе Московской железной дороги сообщили, что в результате произошедшего никто не пострадал.

Ранее поезд протаранил двухэтажный автобус с людьми в Мексике, и это попало на видео.