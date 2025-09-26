Появилось видео поезда, загоревшегося после столкновения с фурой в Смоленской области

На видео попал поезд, загоревшийся после столкновения с фурой в Смоленской области

Официальный канал МЧС России опубликовал видео горящего поезда в Смоленской области. Перед этим он столкнулся с грузовиком.

«В районе станции Рыжиково на железнодорожном переезде столкнулись грузовой поезд и большегрузный автомобиль. Пожарные тушат 6 вагонов с горючими материалами», — сообщает канал.

Отмечается, что инцидент произошел 26 сентября в районе 8 часов утра. В ликвидации задействованы более 40 специалистов и 10 единиц техники. На место выдвинулись пожарный и восстановительный поезда.

До этого в Ленинградской области грузовой поезд протаранил туристический автобус с паломниками, выехавший на переезд. В результате ДТП пострадали 16 человек, одного спасти не удалось. По данным ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, в ДТП получила несовместимые с жизнью травмы 68-летняя женщина. В полиции уточнили, что авария произошла на 254-м километре Мурманского шоссе в 6:21 утра. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Также, 12 августа в Тульской области поезд врезался в грузовик, остановившийся на путях.

Точную причину остановку транспорта на путях не установили. В пресс-службе Московской железной дороги сообщили, что в результате произошедшего никто не пострадал.

Ранее поезд протаранил двухэтажный автобус с людьми в Мексике, и это попало на видео.