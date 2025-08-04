Поезд протаранил автобус с паломниками в Ленобласти: что известно

В Ленинградской области в ДТП с поездом и автобусом пострадали 16 человек

В Ленинградской области грузовой поезд протаранил автобус с паломниками, выехавший на переезд. В результате ДТП пострадали 16 человек, один погиб. О том, что известно об аварии, — в материале «Газеты.Ru».

Столкновение грузового поезда и туристического автобуса произошло рано утром в Ленинградской области, сообщается в Telegram-канале Октябрьской железной дороги.

«Сегодня в 6 часов 11 минут на железнодорожном переезде между станциями Лодейное Поле и Олонец Октябрьской железной дороги при исправно работающей сигнализации водитель туристского автобуса выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся грузовым поездом», — отмечается в сообщении.

По данным железной дороги, машинист применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось. Один из пассажиров автобуса получил смертельные травмы. Машинист и его помощник не пострадали, поезд устоял на рельсах. Предварительно сообщалось о 12 пострадавших в ДТП, позднее их количество выросло до 16. Уточненные данные привела администрация Ленинградской области.

«По информации комитета по здравоохранению Ленобласти, в результате столкновения автобуса с грузовым составом на переезде Инема в Лодейнопольском районе 1 человек погиб, 16 пассажиров пострадали», — уточняется в Telegram-канале областной администрации.

Семеро пострадавших находятся в тяжелом состоянии,

их доставили в больницы Лодейного Поля и Волхова. Привлечены вертолеты санавиации для перевозки пострадавших в Ленинградскую областную больницу.

По данным ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, в ДТП погибла 68-летняя женщина. В полиции уточнили, что авария произошла на 254-м километре Мурманского шоссе в 6:21 утра. По предварительной информации,

автобус пересекал нерегулируемый железнодорожный переезд

и не успел завершить маневр, сообщили в ГУ МВД. В его заднюю часть врезался грузовой поезд.

По факту аварии возбуждено уголовное дело по статье 264 Уголовного кодекса РФ («Нарушение правил дорожного движения»). На опубликованных кадрах с места аварии видно, что синий туристический автобус Mercedes-Benz развернуло вдоль железнодорожных путей, он стоит на колесах.

Удар пришелся в правый задний угол кузова, задняя стойка деформирована и вогнута в салон, заднее стекло и два боковых разбиты, поврежден моторный отсек, на насыпь выпал глушитель.

Северо-Западная транспортная прокуратура после ДТП начала проверку исполнения законодательства о безопасности при эксплуатации железнодорожного транспорта и соблюдения прав пассажиров. На кадрах, опубликованных в Telegram-канале ведомства, видно, что авария произошла на однопутном неэлектрифицированном участке железной дороги. В автобус врезался тепловоз.

Автобус перевозил паломников

По данным телеканала «РЕН-ТВ», выехавший на переезд туристический автобус был зафрахтован для перевозки православных паломников из города Тутаева Ярославской области.

«Группу организовали в Воскресенском соборе города Тутаева Ярославской области. Предварительно, большая часть паломников — местные жители», — отмечается в публикации.

Согласно опубликованному списку пассажиров, в автобусе ехали 39 человек, среди них пятеро несовершеннолетних.

Источник «РЕН-ТВ» рассказал, что группа направлялась в Тутаев, но перед этим должна была посетить Александро-Свирский монастырь. После того, как пострадавшие были госпитализированы, оставшихся пассажиров отвезли туда. То, что автобус следовал в монастырь Александра Свирского, официально подтвердили и в региональном управлении МВД.