По факту столкновения фуры с грузовым поездом в Смоленской области возбуждено дело

СК возбудил дело по факту столкновения фуры с поездом в Смоленской области

Уголовное дело возбуждено по факту столкновения фуры с грузовым поездом в Смоленской области. Об этом сообщило Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России в Telegram-канале.

Ведомство расследует дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

Следствие установило, что 26 сентября на железнодорожном переезде, расположенном на 439 км перегона Рудня-Голынки, в результате выезда большегрузного автомобиля на запрещающий сигнал произошло столкновение с грузовым поездом. В результате происшествия произошел сход вагонов с возгоранием.

Организован комплекс следственных действий, направленных на установление обстоятельств произошедшего.

Предварительно, с рельсов сошли локомотив и 18 вагонов с бензином. При столкновении пострадала локомотивная бригада. Судьба водителя фуры пока неизвестна. В связи с ДТП Белорусская железная дорога сообщила об отмене ряда поездов в Россию.

Ранее сообщалось, что пожар на железной дороге под Смоленском угрожает вагонам с пиломатериалами.