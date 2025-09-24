На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Союз автомобилистов: запрет праворульных машин приведет к протестам россиян

Автоэксперт Хайцеэр: запрет праворульных машин вызовет волну недовольства
true
true
true
close
Tricky_Shark/Shutterstock/FOTODOM

Запрет праворульных автомобилей сильно ударит по жителям Дальнего Востока и Сибири, у которых нет релевантных альтернатив на такие машины. Подобное решение вызовет социальное недовольство и протесты, предупредил в беседе с НСН вице-президент Национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр.

Эксперт отметил, что эта такая идея уже озвучивалась в 2009-10 годах, что уже тогда привело к протестной активности. Он призвал учитывать, что сегодня в восточных регионах девять из десяти машин у жителей как раз праворульные, и там легче изменить схему движения, чем убрать такие авто.

«К тому же, надо предоставить альтернативную замену. Вряд ли продукция «АвтоВАЗа» вытеснит праворуких «японок». Потребитель предпочтет праворукую «Тойоту», а не леворукую «Весту»», — отметил автоэксперт.

Что касается аварийности, которую приводят в качестве аргумента в пользу отказа от машин с правым рулем, то в этом плане статистика МВД, по мнению автоэксперта, нерелевантна, так как не учитывает, что на Дальнем Востоке и в Сибири большинство машин именно такие.

Сенатор Кутепов также критиковал праворульные машины за высокое число аварий, но Хайцеэр нашёл простое объяснение этим цифрам.

«Конечно, водители могут испытывать дискомфорт, потому что мы не Англия и не Индия — у нас движение в другую сторону. Но не более того», — заключил Хайцеэр.

Напомним, с предложением поэтапно заменить в России автомобили с правым рулем на более безопасные транспортные средства, вводя меры господдержки для водителей, выступил глава экономического комитета Совфеда Андрей Кутепов в обращении к первому вице-премьеру РФ Денису Мантурову. Он подчеркнул, что такая мера будет целесообразной для улучшения безопасности дорожного движения. Сенатор также обратил внимание на необходимость обеспечения новых машин достаточным количеством запасных частей и развитой сервисной инфраструктурой.

В МВД, комментируя эту инициативу, отметили, что не поддерживают введение каких-либо ограничений в эксплуатации праворульных автомобилей. По итогам 2024 года число не выживших в авариях с участием праворульных автомобилей составило около 12% от всего объёма, подчеркнула официальный представитель ведомства Ирина Волк.

Ранее стало известно, могут ли запретить на Дальнем Востоке автомобили с правым рулем.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами