Союз автомобилистов: запрет праворульных машин приведет к протестам россиян

Запрет праворульных автомобилей сильно ударит по жителям Дальнего Востока и Сибири, у которых нет релевантных альтернатив на такие машины. Подобное решение вызовет социальное недовольство и протесты, предупредил в беседе с НСН вице-президент Национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр.

Эксперт отметил, что эта такая идея уже озвучивалась в 2009-10 годах, что уже тогда привело к протестной активности. Он призвал учитывать, что сегодня в восточных регионах девять из десяти машин у жителей как раз праворульные, и там легче изменить схему движения, чем убрать такие авто.

«К тому же, надо предоставить альтернативную замену. Вряд ли продукция «АвтоВАЗа» вытеснит праворуких «японок». Потребитель предпочтет праворукую «Тойоту», а не леворукую «Весту»», — отметил автоэксперт.

Что касается аварийности, которую приводят в качестве аргумента в пользу отказа от машин с правым рулем, то в этом плане статистика МВД, по мнению автоэксперта, нерелевантна, так как не учитывает, что на Дальнем Востоке и в Сибири большинство машин именно такие.

Сенатор Кутепов также критиковал праворульные машины за высокое число аварий, но Хайцеэр нашёл простое объяснение этим цифрам.

«Конечно, водители могут испытывать дискомфорт, потому что мы не Англия и не Индия — у нас движение в другую сторону. Но не более того», — заключил Хайцеэр.

Напомним, с предложением поэтапно заменить в России автомобили с правым рулем на более безопасные транспортные средства, вводя меры господдержки для водителей, выступил глава экономического комитета Совфеда Андрей Кутепов в обращении к первому вице-премьеру РФ Денису Мантурову. Он подчеркнул, что такая мера будет целесообразной для улучшения безопасности дорожного движения. Сенатор также обратил внимание на необходимость обеспечения новых машин достаточным количеством запасных частей и развитой сервисной инфраструктурой.

В МВД, комментируя эту инициативу, отметили, что не поддерживают введение каких-либо ограничений в эксплуатации праворульных автомобилей. По итогам 2024 года число не выживших в авариях с участием праворульных автомобилей составило около 12% от всего объёма, подчеркнула официальный представитель ведомства Ирина Волк.

