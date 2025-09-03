Стало известно, могут ли запретить на Дальнем Востоке автомобили с правым рулем

Запретить на Дальнем Востоке эксплуатацию автомобилей с правым расположением руля практически невозможно, сообщил ТАСС директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков.

«В текущей ситуации, я считаю, запрет практически невозможен из-за массового использования этих машин. Думаю, что не использовать их невозможно. Весь Дальний Восток ездит на «правом руле»: порядка 90% жителей региона используют такие автомобили, и запрет на такую технику может привести к настоящему коллапсу и росту социальной напряженности», - сказал он.

До этого сообщалось, что министерство внутренних дел включило в проект стратегии повышения безопасности дорожного движения до 2036 года пункт по ограничению автомобилей с правым рулем для использования на дорогах России. Пункт об этом прописан тезисно в проекте документа в качестве меры, которую еще нужно будет проработать. Необходимость ограничений для праворульных автомобилей в МВД объясняют их повышенной опасностью: транспортный риск в 2024 году для праворульных машин составил 4,9, для леворульных — 2,1.

Позже официальный представитель МВД Ирина Волк в своем Telegram-канале заявила, что в России не будут запрещать праворульные автомобили.

Волк уточняет, что акцент будет сделан на проведении просветительской работы с водителями автомобилей данной категории, а также на механизмах взаимной адаптации транспортных средств и дорожной инфраструктуры.

