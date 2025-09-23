На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В МВД высказались об ограничениях на праворульные автомобили

Волк: МВД выступает против ограничений на эксплуатацию праворульных автомобилей
true
true
true
close
Илья Наймушин/РИА Новости

Министерство внутренних дел России выступает категорически против введения каких-либо ограничений в эксплуатации праворульных автомобилей. Об этом заявила официальный представитель ведомства Ирина Волк в своем Telegram-канале.

«Никаких проектов нормативных правовых актов в этой сфере в настоящее время ведомством не разрабатывается и не планируется», — написала представитель МВД.

Волк добавила, что по итогам 2024 года число не выживших в авариях с участием праворульных автомобилей составило около 12% от всего объема. Представитель ведомства подчеркнула, что изучение возможностей обеспечения безопасности при эксплуатации таких машин предусмотрено в проекте новой стратегии повышения безопасности дорожного движения.

Накануне глава экономического комитета Совета Федерации Андрей Кутепов предложил поэтапно заменить в России автомобили с правым рулем на более безопасные транспортные средства, вводя меры господдержки для водителей. Сенатор также обратил внимание на необходимость обеспечения новых машин достаточным количеством запасных частей и развитой сервисной инфраструктурой.

Ранее стало известно, могут ли запретить на Дальнем Востоке автомобили с правым рулем.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами