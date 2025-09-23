В МВД высказались об ограничениях на праворульные автомобили

Министерство внутренних дел России выступает категорически против введения каких-либо ограничений в эксплуатации праворульных автомобилей. Об этом заявила официальный представитель ведомства Ирина Волк в своем Telegram-канале.

«Никаких проектов нормативных правовых актов в этой сфере в настоящее время ведомством не разрабатывается и не планируется», — написала представитель МВД.

Волк добавила, что по итогам 2024 года число не выживших в авариях с участием праворульных автомобилей составило около 12% от всего объема. Представитель ведомства подчеркнула, что изучение возможностей обеспечения безопасности при эксплуатации таких машин предусмотрено в проекте новой стратегии повышения безопасности дорожного движения.

Накануне глава экономического комитета Совета Федерации Андрей Кутепов предложил поэтапно заменить в России автомобили с правым рулем на более безопасные транспортные средства, вводя меры господдержки для водителей. Сенатор также обратил внимание на необходимость обеспечения новых машин достаточным количеством запасных частей и развитой сервисной инфраструктурой.

