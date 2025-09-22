На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Российский сенатор предложил властям помогать в замене праворульных авто

Сенатор Кутепов предложил стимулировать водителей менять праворульные машины
true
true
true
close
Илья Наймушин/РИА Новости

Глава экономического комитета Совета Федерации Андрей Кутепов предложил поэтапно заменить в России автомобили с правым рулем на более безопасные транспортные средства, вводя меры господдержки для водителей. Об этом пишет РИА Новости.

В своем письме первому вице-премьеру РФ Денису Мантурову, которое оказалось в распоряжении агентства, Кутепов отметил, что такая мера будет целесообразной для улучшения безопасности дорожного движения.

Он подчеркнул, что изменения должны быть постепенными и сочетаться с стимулирующими мерами, такими как государственные программы субсидирования для граждан, которые решат купить новый автомобиль с безопасным расположением руля. Сенатор также обратил внимание на необходимость обеспечения новых машин достаточным количеством запасных частей и развитой сервисной инфраструктурой.

При этом в МВД подчеркивали, что в России не будут запрещать праворульные автомобили.

Ранее стало известно, могут ли запретить на Дальнем Востоке автомобили с правым рулем.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами