Российский сенатор предложил властям помогать в замене праворульных авто

Глава экономического комитета Совета Федерации Андрей Кутепов предложил поэтапно заменить в России автомобили с правым рулем на более безопасные транспортные средства, вводя меры господдержки для водителей. Об этом пишет РИА Новости.

В своем письме первому вице-премьеру РФ Денису Мантурову, которое оказалось в распоряжении агентства, Кутепов отметил, что такая мера будет целесообразной для улучшения безопасности дорожного движения.

Он подчеркнул, что изменения должны быть постепенными и сочетаться с стимулирующими мерами, такими как государственные программы субсидирования для граждан, которые решат купить новый автомобиль с безопасным расположением руля. Сенатор также обратил внимание на необходимость обеспечения новых машин достаточным количеством запасных частей и развитой сервисной инфраструктурой.

При этом в МВД подчеркивали, что в России не будут запрещать праворульные автомобили.

