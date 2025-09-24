На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
У рэпера, в машине которого лежала расчлененная девушка, нашли жуткий клип про похищение

Фанаты нашли клип про похищение у рэпера D4vd, в авто которого было тело девушки
Global Look Press

Фанаты рэпера D4vd, в автомобиле которого было найдено разлагающееся тело девушки-подростка, обнаружили опубликованный им клип про похищение. Об этом сообщает New York Post.

«На видео, опубликованном в феврале, видно, как D4vd, покрытый кровью, волочит свое тело по земле, а затем запихивает его в багажник автомобиля. Официальное видео уже было просмотрено на YouTube более 3,9 млн раз. Певец, чье настоящее имя Дэвид Энтони Берк, не был арестован и не был обвинен в этом запутанном деле», — отмечается в публикации.

Разлагающееся тело нашли в машине Берка в начале сентября. Позднее оказалось, что это была девочка-подросток.

По данным СМИ, у D4vd и жертвы — пропавшей без вести девушки-подростка по имени Селеста, были одинаковые татуировки с надписью «Тсс…» на указательных пальцах правой руки.

Ранее в Москве водитель Kia избил водителя «Жигулей» хоккейной клюшкой.

