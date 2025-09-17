Разлагающимся телом, найденным в авто известного рэпера, оказалась девочка-подросток

Разлагающееся тело, которое нашли в автомобиле Tesla известного рэпера D4vd, идентифицировали как девочку-подростка. Об этом сообщает Metro.

Судебно-медицинские эксперты установили, что в авто D4vd (Дэвида Энтони Берка — настоящее имя) находилось тело девочки в возрасте от 14 до 15 лет. Несовершеннолетняя имела волнистые черные волосы и была одета в облегающий топ и черные леггинсы, также на ней был желтый металлический браслет и металлические серьги-гвоздики. На указательном пальце умершей есть татуировка с надписью «Тсс…».

Причину смерти девочки пока что установить не удалось. Имя несовершеннолетней не разглашается в связи с тем, что с ее ближайшими родственниками на данный момент не получилось связаться.

Человеческие останки в автомобиле обнаружили 8 сентября. Полиция Лос-Анджелеса обратила внимание на эвакуированную машину Tesla, принадлежащую рэперу, после жалоб на неприятный запах из нее. По факту смерти идет расследование.

Ранее суд вынес приговор москвичу, спрятавшему труп девушки в машине Гоши Куценко.