Мужчина на Kia избил хоккейной клюшкой водителя «Жигулей» в Москве и попал на видео

В Москве мужчина из Kia избил клюшкой водителя Жигулей и попал на видео

В Москве водитель Kia избил водителя «Жигулей» хоккейной клюшкой в ходе дорожного конфликта. Об этом сообщается в Telegram-канале «Прокуратура Москвы».

«На перекрестке ул. Летчицы Тарасовой и Георгиевского проспекта, после включения разрешающего сигнала светофора, водитель автомобиля «КИА» начал сигналить и моргать фарами стоявшему впереди автомобилю «ВАЗ 2106», начавшему движение», — отмечается в сообщении.

На следующем перекрестке водитель Kia открыл дверь отечественного седана и попытался ногой выбить телефон из рук водителя, а затем — принес из своей машины хоккейную клюшку и ударил того по рукам. Затем агрессивный мужчина покинул место происшествия. В отношении нападавшего возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве, прокуратура контролирует привлечение его к уголовной ответственности.

