На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Мужчина на Kia избил хоккейной клюшкой водителя «Жигулей» в Москве и попал на видео

В Москве мужчина из Kia избил клюшкой водителя Жигулей и попал на видео
true
true
true

В Москве водитель Kia избил водителя «Жигулей» хоккейной клюшкой в ходе дорожного конфликта. Об этом сообщается в Telegram-канале «Прокуратура Москвы».

«На перекрестке ул. Летчицы Тарасовой и Георгиевского проспекта, после включения разрешающего сигнала светофора, водитель автомобиля «КИА» начал сигналить и моргать фарами стоявшему впереди автомобилю «ВАЗ 2106», начавшему движение», — отмечается в сообщении.

На следующем перекрестке водитель Kia открыл дверь отечественного седана и попытался ногой выбить телефон из рук водителя, а затем — принес из своей машины хоккейную клюшку и ударил того по рукам. Затем агрессивный мужчина покинул место происшествия. В отношении нападавшего возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве, прокуратура контролирует привлечение его к уголовной ответственности.

Ранее краснодарец сделал сальто на лобовом стекле автомобиля.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами