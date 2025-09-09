На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В автомобиле известного рэпера нашли разлагающееся тело

В автомобиле рэпера D4vd найдены человеческие останки
Global Look Press

В автомобиле рэпера D4vd (Дэвид Энтони Берк – настоящее имя) нашли разлагающееся тело. Об этом сообщает TMZ.

Полиция Лос-Анджелеса обратила внимание на эвакуированную машину Tesla D4vd 8 сентября после жалоб на неприятный запах из нее. Сотрудники правоохранительных органов нашли в багажнике авто человеческие останки. Они начали расследование по факту смерти. Власти не разглашают личность погибшего.

Отмечает, что 9 сентября состоится концерт Берка в Миннеаполисе в рамках мирового турне. Представители рэпера на данный момент не прокомментировали инцидент.

В январе в Москве обнаружили тело женщины в машине актера Гоши Куценко. Убийцей оказался некий Альберт Абдуллин, который проживал в автомобиле на протяжении месяца. Владелец об этом не знал.

Злоумышленник распивал алкоголь со знакомой и поссорился с ней. В ходе конфликта он нанес женщине не менее 26 ножевых ранений, она не выжила. Мужчина оставил ее в машине, и женщину обнаружили 19 января. После этого преступника задержали.

Ранее умер художник-постановщик «Гарри Поттера» Стюарт Крейг.

