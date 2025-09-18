На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Стало известно о странной связи расчлененного подростка и рэпера D4vd

Стало известно о странной связи рэпера D4vd и расчлененного ребенка в его авто
true
true
true
close
Global Look Press

Пропавшая без вести девушка Селеста, которую нашли мертвой в автомобиле рэпера D4vd, имела такую ​​же татуировку, как и у певца. Об этом сообщает The Independent.

По данным СМИ, у D4vd и жертвы-подростка были одинаковые татуировки с надписью «Тсс…» на указательных пальцах правой руки. По словам матери погибшей, ее дочь встречалась с молодым человеком по имени Дэвид.

Также оказалось, что одна из песен рэпера 2023 года называлась «Celeste» (Селеста).

Человеческие останки в автомобиле рэпера обнаружили 8 сентября. Полиция Лос-Анджелеса обратила внимание на эвакуированную машину Tesla, которая принадлежит музыканту, после жалоб на неприятный запах из нее. По факту случившегося идет расследование.

Позже газета Metro сообщила, что в машине рэпера обнаружили тело девочки-подростка. Судебно-медицинские эксперты установили, что ей было от 14 до 15 лет. Причину смерти девочки пока установить не удалось.

Ранее в Казани на видео сняли последствия ДТП с младенцем.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами