Стало известно о странной связи расчлененного подростка и рэпера D4vd

Стало известно о странной связи рэпера D4vd и расчлененного ребенка в его авто

Пропавшая без вести девушка Селеста, которую нашли мертвой в автомобиле рэпера D4vd, имела такую ​​же татуировку, как и у певца. Об этом сообщает The Independent.

По данным СМИ, у D4vd и жертвы-подростка были одинаковые татуировки с надписью «Тсс…» на указательных пальцах правой руки. По словам матери погибшей, ее дочь встречалась с молодым человеком по имени Дэвид.

Также оказалось, что одна из песен рэпера 2023 года называлась «Celeste» (Селеста).

Человеческие останки в автомобиле рэпера обнаружили 8 сентября. Полиция Лос-Анджелеса обратила внимание на эвакуированную машину Tesla, которая принадлежит музыканту, после жалоб на неприятный запах из нее. По факту случившегося идет расследование.

Позже газета Metro сообщила, что в машине рэпера обнаружили тело девочки-подростка. Судебно-медицинские эксперты установили, что ей было от 14 до 15 лет. Причину смерти девочки пока установить не удалось.

