Автомобиль скорой помощи перевернулся на юго-западе Москвы

В Москве в районе Ясенево перевернулся автомобиль скорой помощи. Об этом сообщает Telegram-канал «360 ЧП».

«Скорая перевернулась в ДТП в Ясенево. Предварительно, 1 врач в тяжелом состоянии»,— сообщает канал.

Никаких подробностей о ДТП канал не сообщает.

До этого сообщалось, что на западе Москвы легковой автомобиль влетел в автобусную остановку.

На размещенных кадрах видно, что оранжевый автомобиль разбил стеклянное ограждение. Вокруг машины стоит толпа людей.

Также на Волгоградском проспекте на юго-востоке Москвы загорелся грузовой автомобиль «Газель».

Ранее на севере Москвы столкнулись трактор, скорая и легковушка.