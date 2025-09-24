На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Автомобиль скорой помощи перевернулся на юго-западе Москвы

На юго-западе Москвы перевернулся автомобиль скорой помощи, пострадал врач
FotoDax/Shutterstock/FOTODOM

В Москве в районе Ясенево перевернулся автомобиль скорой помощи. Об этом сообщает Telegram-канал «360 ЧП».

«Скорая перевернулась в ДТП в Ясенево. Предварительно, 1 врач в тяжелом состоянии»,— сообщает канал.

Никаких подробностей о ДТП канал не сообщает.

До этого сообщалось, что на западе Москвы легковой автомобиль влетел в автобусную остановку.

На размещенных кадрах видно, что оранжевый автомобиль разбил стеклянное ограждение. Вокруг машины стоит толпа людей.

Также на Волгоградском проспекте на юго-востоке Москвы загорелся грузовой автомобиль «Газель».

Ранее на севере Москвы столкнулись трактор, скорая и легковушка.

