Автомобиль скорой помощи перевернулся на юго-западе Москвы

В Москве в районе Ясенево перевернулся автомобиль скорой помощи. Об этом сообщает Telegram-канал «360 ЧП».
«Скорая перевернулась в ДТП в Ясенево. Предварительно, 1 врач в тяжелом состоянии»,— сообщает канал.
Никаких подробностей о ДТП канал не сообщает.
До этого сообщалось, что на западе Москвы легковой автомобиль влетел в автобусную остановку.
На размещенных кадрах видно, что оранжевый автомобиль разбил стеклянное ограждение. Вокруг машины стоит толпа людей.
Также на Волгоградском проспекте на юго-востоке Москвы загорелся грузовой автомобиль «Газель».
Ранее на севере Москвы столкнулись трактор, скорая и легковушка.