На западе Москвы автомобиль влетел в остановку и попал на видео

На западе Москвы легковой автомобиль влетел в автобусную остановку. Об этом сообщает Telegram-канал 112.
«ДТП произошло на улице Матвеевская. Причина аварии и пострадавшие устанавливаются. Экстренные службы едут на место происшествия», — говорится в публикации.
На размещенных кадрах видно, что оранжевый автомобиль разбил остановку. Вокруг машины стоит толпа людей.
До этого на Волгоградском проспекте на юго-востоке Москвы загорелся грузовой автомобиль «Газель».
«Грузовик марки «Газель» загорелся на Волгоградском проспекте в районе 11-го километра МКАД. На кадрах видно, что кузов полностью выгорел. Движение в районе ДТП затруднено», — передавал Telegram-канал «Осторожно, Москва».
Ранее водитель автобуса разозлился на детей и решил их поджарить.