На западе Москвы автомобиль влетел в остановку и попал на видео

На видео попало, как автомобиль врезался в остановку с людьми на западе Москвы

На западе Москвы легковой автомобиль влетел в автобусную остановку. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

«ДТП произошло на улице Матвеевская. Причина аварии и пострадавшие устанавливаются. Экстренные службы едут на место происшествия», — говорится в публикации.

На размещенных кадрах видно, что оранжевый автомобиль разбил остановку. Вокруг машины стоит толпа людей.

До этого на Волгоградском проспекте на юго-востоке Москвы загорелся грузовой автомобиль «Газель».

«Грузовик марки «Газель» загорелся на Волгоградском проспекте в районе 11-го километра МКАД. На кадрах видно, что кузов полностью выгорел. Движение в районе ДТП затруднено», — передавал Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Ранее водитель автобуса разозлился на детей и решил их поджарить.