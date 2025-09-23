На севере Москвы столкнулись трактор, скорая и «легковушка»

На севере Москвы произошло массовое ДТП со скорой помощью. Об этом сообщает агентство «Москва».

«Трактор, машина скорой помощи и легковушка столкнулись на Кронштадтском бульваре на севере Москвы. Пациентку скорой и двух фельдшеров осматривают медики», — говорится в публикации.

До этого сообщалось, что в Москве на МКАД водители подрались после ДТП. Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как автомобиль перестраивается на соседнюю полосу движения и врезается в другую машину. После ДТП водители выходят из своих автомобилей и несколько минут разговаривают. Далее на записи заметно, как один из мужчин ударяет водителя, в этот момент подъезжает такси, из которого выходит мужчина и останавливает конфликт.

Ранее ДТП затруднило движение на трассе ЦКАД.