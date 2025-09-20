На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Газель» вспыхнула в районе МКАД на юго-востоке Москвы и парализовала движение

Telegram-канал «Осторожно, Москва»

На Волгоградском проспекте на юго-востоке Москвы загорелся грузовой автомобиль «Газель». Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

«Грузовик марки «Газель» загорелся на Волгоградском проспекте в районе 11-го километра МКАД. На кадрах видно, что кузов полностью выгорел. Движение в районе ДТП затруднено», — отмечается в публикации.

На место прибыли оперативные службы. Пожарные потушили грузовик. На кадрах с места происшествия видно, что его кузов оказался полностью уничтожен огнем.

По данным сервиса Яндекс Карты на 16:25 мск, в районе пожара образовалась пробка длиной 11 км по направлению в центр. Сам пожар произошел в районе развязки с МКАД. Пользователи сервиса сообщают, что для проезда доступна одна полоса.

Ранее в Якутии восьмилетняя девочка выпала из окна трактора и попала под колеса.

