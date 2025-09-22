На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стало известно, кто был за рулем Ferrari 296, который разбился на трассе М-12

112: за рулем Ferrari, разбившегося на трассе М-12, был екатеринбургский бизнесмен
Telegram-канал «112»/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

На платной дороге Казань — Екатеринбург бизнесмен Артем Шишкин разбил новый автомобиль Ferrari 296. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

«Артем - мужчина заряженный, владеет заводом по производству бурового оборудования, а крутые тачки - что-то вроде хобби. На сей раз поехал с друзьями в Казань на гонки KazanRing Canyon. Занял 11 место. А обратно решили ехать своим ходом», — говорится в сообщении.

По информации канала, теперь владельцу элитной иномарки придется заплатить несколько миллионов за ее ремонт.

На видео, снятом в первые секунды после аварии, видно, что на проезжей части стоит разбитая иномарка. На записи также заметно, что в момент ДТП по дороге разлетелись автомобильные детали. По словам автора видео, авария произошла на его глазах.

По информации канала Ural Mash, Ferrari разбилось на платной дороге.

До этого гоночный автомобиль приземлился во двор частного дома аула Тхагапш в Лазаревском районе Сочи.

Ранее стало известно, как россияне разбили новый Ferrari 296 за 26 млн рублей.

