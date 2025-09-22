Стало известно, как россияне разбили новый Ferrari 296 за 26 млн рублей

На трассе Казань – Екатеринбург во время гонки спорткаров разбился новый Ferrari 296. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

«35-летний водитель не справился с управлением на мокрой дороге и влетел в отбойник. К счастью, от серьезных травм защитили качественные подушки итальянской иномарки. <…> Пострадавших нет, а вот сам Ferrari теперь долго не поедет — от передней части осталась груда металла. В гонке с Porsche и Lamborghini - Ferrari проиграла… отбойнику», — говорится в сообщении.

На опубликованных в сети кадрах видно, что элитная иномарка получила серьезные повреждения: у транспорта отсутствует капот и бампер.

Очевидцы запечатлели последствия ДТП. На кадрах видно, что на проезжей части стоит разбитый Ferrari. На записи также заметно, что в момент ДТП по дороге разлетелись автомобильные детали. По словам автора видео, авария произошла на его глазах.

По информации канала Ural Mash, ДТП произошло на платной дороге.

Ранее в Москве автомобиль парализовал движение трамваев.