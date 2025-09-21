На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Гоночный автомобиль залетел во двор частного дома в Лазаревском районе Сочи

В Сочи гоночный авто на полной скорости протаранил забор частного дома и перевернулся
true
true
true

Гоночный автомобиль приземлился во двор частного дома аула Тхагапш в Лазаревском районе Сочи. Об этом сообщает Telegram-канал «Тичный Сочи».

«В Лазаревском районе во время проведения второго этапа чемпионата Краснодарского края по горным гонкам «Сочи 2025» один из водителей так гнался за победой, что, потеряв управление, на бешеной скорости вылетел с трассы, приземлившись в саду, чудом не задев старенький жилой дом.

Предварительно, пилот серьёзно не пострадал.

До этого в Новосибирске на площади Ленина один и тот же автомобиль пострадал в двух ДТП с интервалом в шесть часов.

Первоначально кроссовер Chery Tiggo 7 врезался на перекрестке в проезжающий внедорожник Toyota Kluger. Водители отказались от оформления аварии по «Европротоколу» или запроса видеозаписи аварии для дальнейшего оформления ДТП и остались на месте, вызвав Госавтоинспекцию.

Через 6 часов после первого ДТП водители все еще ожидали прибытия сотрудников, когда в Chery Tiggo 7 на полной скорости врезался Mercedes-Benz.

Ранее в Якутии девочка выпала из окна трактора и попала под колеса.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами