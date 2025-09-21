Гоночный автомобиль залетел во двор частного дома в Лазаревском районе Сочи

В Сочи гоночный авто на полной скорости протаранил забор частного дома и перевернулся

Гоночный автомобиль приземлился во двор частного дома аула Тхагапш в Лазаревском районе Сочи. Об этом сообщает Telegram-канал «Тичный Сочи».

«В Лазаревском районе во время проведения второго этапа чемпионата Краснодарского края по горным гонкам «Сочи 2025» один из водителей так гнался за победой, что, потеряв управление, на бешеной скорости вылетел с трассы, приземлившись в саду, чудом не задев старенький жилой дом.

Предварительно, пилот серьёзно не пострадал.

