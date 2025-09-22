Видео: россияне разбили новый Ferrari 296 за 26 млн рублей

На платной дороге Казань — Екатеринбург новый автомобиль Ferrari 296 попал в ДТП. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

«Фиолетовую Lamborghini, желтую Ferrari и серенький Porsche не так давно привезли в наш город. Шумахеры решили протестировать гоночных монстров без номеров на платке, но все закончилось аварией. Цена на такую «Ферру» начинается от 26 миллионов», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели последствия ДТП. На кадрах видно, что на проезжей части стоит разбитая иномарка. На записи также заметно, что в момент ДТП по дороге разлетелись автомобильные детали. По словам автора видео, авария произошла на его глазах.

По информации канала, в момент ДТП за рулем элитной иномарки находился 35-летний мужчина. Также сообщается, что на месте столкновения работали правоохранители.

