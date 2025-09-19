«Устроили схватку»: животные атаковали автомобиль уральца, и это попало на видео

Mash: на Урале на видео попало, как козы устроили схватку на крыше авто

В городе Березовский Свердловской области козы прыгали по крыше припаркованного автомобиля. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

«Козлы отобрали чью-то машину, залезли на крышу и устроили схватку», — говорится в сообщении.

На опубликованных в сети кадрах видно, как несколько коз прыгают по крыше и багажнику припаркованной легковой машины. На кадрах также заметно, как животные бодаются.

До этого сообщалось, что в городе Химки Московской области крысы подрались на парковке. Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как две крысы дерутся на проезжей части рядом с припаркованными автомобилями. На записи также заметно, что в момент боя животные подпрыгивают.

Кроме того, в городе Ревда Свердловской области водители массово сбивают свиней. Очевидец запечатлел инцидент на видео. На кадрах видно, как автомобиль сбивает перебегающую проезжую часть свинью, при этом рядом с местом инцидента находятся дети. На записи также заметно, что после ДТП водитель уезжает, а животное убегает с дороги.

Ранее в Башкирии крупный хищник бегал по дорогам и попал на видео.