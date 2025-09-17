«Как кегли»: на Урале водитель сбил свинью на глазах у детей

В городе Ревда Свердловской области водители массово сбивают свиней. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

«Свиней в Ревде начали сбивать как кегли. Хотя хозяину еще летом велели убрать их с улиц до 1 сентября», — говорится в сообщении.

Очевидец запечатлел инцидент на видео. На кадрах видно, как автомобиль сбивает перебегающую проезжую часть свинью, при этом рядом с местом инцидента находятся дети. На записи также заметно, что после ДТП водитель уезжает, а животное убегает с дороги.

До этого сообщалось, что в городе Бердске Новосибирской области водитель выбросил котят в бак.

«Мужчина подъехал, вытащил карапузов из багажника и швырнул в контейнер. Их нашли работники шиномонтажки. Водителя вычислили по камерам и пристыдили», — говорится в сообщении Telegram-канала Mash Siberia.

На опубликованных в сети кадрах видно, как водитель белого автомобиля достает из багажника мешок и выбрасывает в бак. Далее на видео, снятом работником шиномонтажа, заметно, что в выброшенном мешке находятся котята, которые громко кричат.

Ранее в Башкирии крупный хищник бегал по дорогам и попал на видео.