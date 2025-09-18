В Подмосковье сняли на видео спарринг крыс на парковке

В городе Химки Московской области крысы подрались на парковке. Об этом сообщает Telegram-канал «Москва с огоньком».

Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как две крысы дерутся на проезжей части рядом с припаркованными автомобилями. На записи также заметно, что в момент боя животные подпрыгивают.

До этого сообщалось, что в городе Ревда Свердловской области водители массово сбивают свиней. Очевидец запечатлел инцидент на видео. На кадрах видно, как автомобиль сбивает перебегающую проезжую часть свинью, при этом рядом с местом инцидента находятся дети. На записи также заметно, что после ДТП водитель уезжает, а животное убегает с дороги.

Кроме того, в городе Бердске Новосибирской области водитель выбросил котят в бак. На опубликованных в сети кадрах видно, как водитель белого автомобиля достает из багажника мешок и выбрасывает в бак. Далее на видео, снятом работником шиномонтажа, заметно, что в выброшенном мешке находятся котята, которые громко кричат.

Ранее в Приморье на видео попало, как редчайший хищник гулял по проезжей части.